PSG : Pourquoi Alexis Sanchez n’ira pas à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Bundesliga.

Courtisé par le PSG en vue de la saison prochaine, Alexis Sanchez est lâché par le Bayern Munich, mais ceci n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Paris...

Malgré son trio d'attaque de folie, composé de Mbappé, Cavani et Neymar, déjà auteur de 24 buts en Ligue 1 après douze journées, le club de la capitale française continue de suivre des attaquants pour l'avenir. Paris piste notamment Alexis Sanchez. Déjà approché par le PSG lors du mercato estival, l'international chilien intéresse Paris puisqu'à 28 ans, il sera en fin de contrat en juin prochain avec Arsenal. Sauf que pour éviter de perdre leur star de façon gratuite, sachant qu'il refuse pour l'instant de prolonger, les Gunners pourraient donner un bon de sortie à Sanchez en janvier. Direction Munich ? Si le club allemand pistait bel et bien le Chilien, ce n'est désormais plus le cas car le Bayern pense qu'Alexis a déjà fait son choix.

« Je pense que Sanchez a déjà fait son choix pour un club. Alors je suppose que la porte sera fermée en janvier, ce qui n'est pas un problème. Par ailleurs, il n'aurait pas été un remplaçant direct de Robert Lewandowski, car il n'est pas un véritable avant-centre », a lancé, sur Sky, un Karl-Heinz Rummenigge avouant donc que le Bayern laisse tomber le dossier Alexis Sanchez, qui semble se diriger vers le Manchester City de Pep Guardiola. Au grand dam du PSG, même si l'ancien du Barça réalise un mauvais début de saison avec un seul but au compteur en Premier League...