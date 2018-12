PSG : Pour la DNCG, les comptes du Paris SG sont nickels !

Dans : PSG, Ligue 1.

Tandis que l'instance de contrôle des finances de l'UEFA fait des misères au Paris Saint-Germain, au point que c'est désormais le Tribunal Arbitral du Sport qui va devoir trancher, les comptes du club de la capitale ont été étudiés sans problème par le gendarme financier du football français. Ce mercredi, la Direction Nationale de Contrôle de Gestion a en effet validé après une première moitié de la saison 2018-2019 les éléments financiers fournis par le PSG et n'a émis aucune réserve concernant un éventuel souci, tout comme pour l'Olympique Lyonnais.

« Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2018-2019, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : Ligue 1 - Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », précise la Ligue de Football Professionnel, alors que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 défilent actuellement devant la Direction Nationale de Contrôle de Gestion et que pour l'instant aucune formation de l'élite n'a encore été prise par la patrouille. On ne sait pas si la LFP ou Nasser Al-Khelaifi adressera une copie de cette décision à Javier Tebas...