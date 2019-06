PSG : Pour gagner la C1, Paris a besoin de Français, Le Graët a osé

Dans : PSG, Ligue des Champions.

A chacun son explication au sujet des malheurs européens du Paris Saint-Germain. Elles sont peut-être toutes valables, sachant que le PSG n’a toujours pas réussi à passer les quarts de finale de la Ligue des Champions malgré un recrutement d’ampleur, des joueurs d’expérience, des stars et des changements d’entraineur. Pour Noël Le Graët, le problème vient du manque de Français dans l’effectif parisien.

« Le PSG a besoin d’une équipe et pas forcément du marketing. Le PSG gagnera lorsqu’il aura une vraie équipe, lorsqu’il aura certainement trouvé une formule, avec peut-être un peu plus de Français, je suis désolé ! Je crois que dans tous les pays, la base d’une équipe nationale est souvent dans un grand club. Le PSG c’est une sélection mondiale, qui est magnifique, sauf qu’il ne dépasse pas les huitièmes de finale. Alors il faut se poser des questions ! Ce n’est pas une critique. Moi, j’aurais envie effectivement que notre pays soit mieux classé grâce au PSG, avec plein de points. Et les autres travaillent, sont loin derrière. C’est un club fantastique avec des moyens extraordinaires mais j’aimerais bien qu’il soit plus réaliste sur son effectif », a livré le président de la FFF sur Canal+. Un manque qui n’a en tout cas pas empêché Liverpool de remporter la Ligue des Champions avec seulement deux Anglais dans son onze de départ…