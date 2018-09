PSG : Pour Al-Khelaïfi, le PSG est dans le Top3 mondial

Dans : PSG, Ligue 1.

Euphorique pendant la présentation de la troisième tenue du Paris Saint-Germain réalisée en partenariat avec Jordan Brand, la marque de Nike et Michael Jordan, Nasser Al-Khelaïfi a estimé avoir réussi sa mission dans la capitale française… en ce qui concerne le marketing.

Le PSG ne cesse de s’associer à de grandes marques et à des stars, et est devenu une référence mondiale, puisque ses maillots sont portés aux quatre coins du monde, du Brésil à l’Asie, ce qui semblait impensable il y a seulement 10 ans de cela. Dans un entretien à l’AFP, le dirigeant qatari a ainsi rappelé que le projet parisien continuait de grandir, et que cette croissance profiterait bien évidemment aux finances du champion de France pour les années à venir.

« Depuis sept ans, nous avons fait avancer le club pas à pas. Aujourd'hui, c'est un grand pas, un grand saut, pour aller au niveau supérieur. C'est un grand pas pour notre projet, notre marque. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes l'une des trois plus grandes marques de football dans le monde. C'est important d'être à ce niveau. Oui, cela va aider. C'est pour ça que je disais à tout le monde: "ne vous inquiétez pas parce que nos revenus sont en train d'augmenter". Nous avons encore beaucoup de choses à faire bien sûr mais la marque globale du PSG, avec Jordan, peut nous apporter beaucoup de revenus, déjà cette saison », a ainsi confié Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas voulu en dire plus sur l’éventuelle réussite financière de cette opération, et ses retombées.