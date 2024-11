PSG ‍: Milan Skriniar vendu, c'est imminent

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un défenseur central suite à la grave blessure de Juan Cabal, d'ores et déjà forfait jusqu'à la fin de la saison, la Juventus souhaiterait recruter Milan Skriniar (PSG).

Plus le temps passe, plus les graves blessures au genou font rage. Pendant longtemps, la rupture des ligaments du genou n'était qu'une chimère connue que par certains malchanceux. Depuis quelques années, de plus en plus de joueurs finissent par y goûter. Le cas du Real Madrid est le meilleur témoin, eux qui ont perdu Eder Militao, David Alaba et Dani Carvajal à cause de cela, sans compter Thibaut Courtois la saison précédente. Cette fois-ci, c'est au tour de la Juventus de connaître ces mésaventures. Alors que le club de la Vieille Dame avait déjà perdu Bremer pour la saison au début du mois d'octobre, c'est au tour de Juan Cabal de connaître le même sort. En quête d'un défenseur central pour pallier ces blessures, la direction turinoise aurait coché le nom de Milan Skriniar, l'indésiré du Paris Saint-Germain.

Milan Skriniar vers la Juventus, Kevin Danso en embuscade ?

MILAN SKRINIAR EST DANS LE VISEUR DE LA JUVE !



La Vieille Dame cherche un remplaçant après la grave blessure de Bremer.



Petite contrainte, le salaire du joueur qui ralentit le dossier.



(@Gazzetta_it)

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus songerait à tenter de recruter Milan Skriniar dès l'ouverture du mercato hivernal. Le défenseur central slovaque ne sera certainement pas retenu par le Paris Saint-Germain qui a tout fait pour le faire partir l'été dernier. Ancien joueur de l'Inter Milan, Skriniar connait de fait bien la Serie A. Du moins, suffisamment pour être une piste retenue par la direction turinoise, laquelle réfléchirait à le faire venir sous la forme d'un prêt.

En cas d'échec de la piste Milan Skriniar, la Juventus a deux autres noms en tête. L'un d'eux est toutefois assez délicat à réaliser : David Hancko. Le joueur du Feyenoord, passé par la Fiorentina, a les faveurs de la Vieille Dame. Seul hic, le club néerlandais le valorise à 30 millions d'euros. Une somme que ne veut pas se permettre de mettre la direction juventini en plein hiver. L'autre piste est celle menant à Kevin Danso. De retour de blessure après un problème détecté lors de sa visite médicale à Rome qui a empêché son transfert au club de la Louve, il retrouve progressivement sa forme. Sa valeur marchande est toutefois estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt. Là aussi, c'est une solution qui n'arrange pas autant qu'un prêt de Milan Skriniar.