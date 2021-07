PSG : Pogba trop cher, Leonardo ressort un vieux plan

Dans : PSG.

Après avoir bouclé la signature de Georginio Wijnaldum, le PSG rêve de compléter son milieu de terrain avec Paul Pogba.

Des contacts ont été noués entre le Paris Saint-Germain et Paul Pogba, notamment par l’intermédiaire de son agent Mino Raiola. Leonardo adorerait recruter le milieu de terrain de Manchester United, mais Paul Pogba ne sera pas bradé par les Red Devils. En effet, il faudra débourser 60 ME, voire plus, pour s’octroyer les services de « La Pioche » lors de ce mercato estival, une somme conséquente au vu des investissements déjà réalisés par le Paris Saint-Germain cet été avec les salaires de Donnarumma, Wijnaldum et Sergio Ramos ainsi que le transfert payé à l’Inter Milan pour Achraf Hakimi. Selon les informations relayées par Futbol Frances, un plan B de luxe pourrait ainsi être activé par le PSG en cas d’échec dans le dossier Paul Pogba.

Ce plan B a de l’allure car il se nomme Sergej Milinkovic-Savic. La révélation de cette piste n’est pas vraiment une surprise quand on connaît l’intérêt de longue date de Leonardo pour l’international serbe de la Lazio Rome. Très longtemps courtisé par le Real Madrid, « SMS » a moins la cote sur le marché des transferts cet été, une situation dont le PSG a l’intention de profiter en cas d’échec de la piste Pau Pogba. Reste que Sergej Milinkovic-Savic est sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2024 et qu’en ce sens, il ne sera pas simple de le déloger. Malheureusement pour la direction du Paris SG, un transfert du Serbe pourrait être aussi onéreux que celui de Paul Pogba. La différence majeure se situe néanmoins au niveau du salaire de Milinkovic-Savic, bien moins conséquent que celui dont jouit le champion du monde français à Manchester United. Reste maintenant à voir si le PSG concrétisera son intérêt pour le milieu de la Lazio avec une proposition officielle…