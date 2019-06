PSG : Pogba pour remplacer Neymar, la folle idée est lancée !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L’été 2019 est-il parti pour être aussi fou que celui de 2017, où cela était parti dans tous les sens à des prix jamais ou rarement atteints ?

Cela pourrait être le cas à l’heure où l’avenir de Neymar provoque beaucoup d’incertitudes. Le Brésilien, qui ne s’en sort pas de ses problèmes sportifs et extra-sportifs, ne sera pas forcément retenu à tout prix par les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, en dépit de l’énorme impact commercial pour l’image du club de la capitale. Mais si jamais un transfert venait à voir le jour pour Neymar, le PSG serait alors obligé de frapper très fort pour compenser ce départ. C’est pourquoi The Independent annonce que le champion de France envisage de faire venir Paul Pogba.

Ce dernier cherche un nouveau challenge dans sa carrière après une saison mitigée à Manchester United, où il n’a pas su ramener son équipe en Ligue des Champions. Le Real Madrid en rêve, mais il ne compte pas mettre les 160 ME demandés par MU sur le Français. Même situation pour la Juventus, qui aimerait récupérer son ancien joueur, mais pas à ce prix. Pour le journal anglais, le PSG est donc le mieux placé, surtout qu’en cas de départ de Neymar, il leur manquera tout de même un élément créatif dans le milieu de terrain, même si les deux joueurs n’évoluent clairement pas au même poste. Mais l’idée de ramener un champion du monde avec une telle aura, parisien d’origine qui plus est, et dont l’agent est Mino Raiola, peut aussi faire son chemin dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi. Même si cette folie ne pourrait avoir lieu qu’en cas de départ de Neymar, qui est encore loin d’être acquis.