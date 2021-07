PSG : Pogba à Paris, Al-Khelaïfi a trois autres priorités

Dans : PSG.

La rumeur envoyant Paul Pogba au Paris Saint-Germain n’est désormais plus du tout prise à la rigolade.

Le milieu de terrain ne prolongera pas à Manchester United, qui envisage de le vendre en cas de belle offre. Le PSG rêve donc d’un joli coup avec un champion du monde français, qui viendra compléter son armada du milieu de terrain. A l’heure où le club anglais finalise l’arrivée de Raphaël Varane, la vente de l’ancien joueur de la Juventus, qui n’a jamais su faire l’unanimité à Old Trafford, pourrait permettre de faire une belle opération comptable. Mais encore faut-il que le PSG aille au bout de sa démarche, et fasse l’offre qu’il faut pour convaincre les Red Devils de lâcher la Pioche. Et pour cela, il va falloir attendre un peu révèle Sky Sports, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo doivent tout de même boucler quelques départs pour alléger les finances et la masse salariale. Trois joueurs dont le salaire ne correspond pas avec leur statut doivent ainsi quitter le PSG pour en quelque sorte financer l’arrivée de Paul Pogba.

Il s’agit des gardiens Alphonse Areola et Sergio Rico, ainsi que du milieu Ander Herrera, ancien de Manchester United. Mais quitter le Paris SG et ses contrats en béton armé n’est pas évident. La preuve, Layvin Kurzawa vient de voir sa porte de sortie à Galatasaray se refermer, tandis que, malgré des discussions poussés, Areola n’a toujours pas trouvé d’accord avec West Ham. Il reste donc à savoir si le PSG va laisser ces départs enliser la situation avec Paul Pogba, avec qui les négociations vont aussi être musclées en ce qui concerne son futur salaire. Mino Raiola risque de veiller au grain, et la grille va littéralement exploser cet été après les arrivées de Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi. Mais c’est à ce prix que le Paris SG est en train de se construire une équipe assez hallucinante sur le papier.