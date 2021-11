PSG : Pochettino sent déjà la menace fantôme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'échappe pas aux critiques, et cela même si le PSG a presque fait un sans-faute depuis le début de saison. Mauricio Pochettino connaît cependant la musique.

Une seule défaite en Ligue 1, c’était à Rennes, un nul en Ligue des champions, le bilan de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison 2021-2022 est plutôt très bon, et surtout nettement meilleur que celui de Thomas Tuchel la saison passée à ce stade du Championnat et de la C1. On sait ce qu’il est advenu de l’entraîneur allemand du PSG, licencié en décembre avant de gagner la Ligue des champions sur le banc de Chelsea. Pour l’ancien coach de Tottenham, il n’y a pour l’instant aucune crainte, même si la qualité du football parisien laisse à désirer. Malgré les signatures de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou bien encore Gianluigi Donnarumma, le PSG ne carbure pas à plein régime et suscite plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Pochettino sent le parfum de Tuchel et Emery à Paris

Au milieu des rumeurs qui font de Zinedine Zidane un possible futur entraîneur de du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se rassure en se disant que pour l’instant la totalité de son vestiaire est derrière lui, et que Leonardo ne lui a pas encore décoché une flèche. Mais selon Le Parisien, l’entraîneur argentin du PSG a quand des doutes. « Pochettino a le sentiment d’être rattrapé par le syndrome de ses prédécesseurs, Thomas Tuchel et Unai Emery. Celui d’un entraîneur sommé d’entraîner, mais qui par ailleurs ne décide pas grand-chose et se retrouve cantonné à gérer les ego d’un vestiaire de stars. Pour l’instant, ces dernières ne l’ont pas lâché et se satisfont de continuer de travailler avec un entraîneur aux méthodes approuvées. Avec les résultats qui plaident en sa faveur, c’est la meilleure défense du technicien argentin », explique le média francilien au sujet de Mauricio Pochettino.