PSG : C'est Leonardo le problème, le clan Pochettino accuse

Dans : PSG.

L’intérêt de Tottenham et du Real Madrid pour Mauricio Pochettino a pris tout le monde de court au Paris SG.

Les dirigeants ne craignent pas vraiment un départ de leur entraineur arrivé en début d’année, après seulement six mois de présence. Mais ils feraient bien de se méfier, et de ne pas sous-estimer l’argument souvent entendu d’une lassitude déjà constatée dans un club qui manque de poigne. L’entraineur argentin serait en effet très déçu par le manque de soutien de ses dirigeants, qui laissent passer beaucoup de choses auprès des joueurs vedettes de l’équipe, ce qui a tendance à réduire le pouvoir du technicien. Le premier accusé serait Leonardo, qui était déjà en grand froid avec Thomas Tuchel. Selon Le Parisien, l'entourage de Pochettino ne comprend pas comment Leonardo travaille, et le fait qu'il se laisse dominer par les Neymar, Mbappé ou Verratti et se plie trop facilement aux désirs de ces derniers.

Des reproches qui ne sont en tout cas pas réciproques, puisque « Leo » est dit très satisfait de la nomination de Pochettino, et du changement d’ambiance que cela a généré. Tout est désormais entre les mains de l’ancien coach des Spurs, qui pourrait être tenté par un coup de théâtre dans sa carrière si jamais une offre concrète arrivait de Tottenham ou du Real Madrid. S’il est séduit, il n’aura aucun mal à démissionner du PSG pour retrouver un gros contrat ailleurs, même si forcément, son image auprès des supporters parisiens en prendrait un énorme coup. Mais pour le moment, le Paris SG n’affiche aucune crainte concrète sur ce scénario qui semblait encore irréel il y a quelques jours. En tout cas, la réponse ne devrait pas tarder, aucun club n’ayant envie de perdre trop de temps sur le dossier de l’entraineur alors que le mercato est en train d’ouvrir ses portes.