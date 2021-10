PSG : Pochettino menacé, Zidane a refusé Paris !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si tout va bien sur le plan pour le PSG, l’équipe de Mauricio Pochettino peine à convaincre. Un constat encore valable face à Leipzig en Ligue des champions.

Mardi soir, c’est grâce un petit miracle, et surtout un grand Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain s'est imposé contre le RB Leipzig en Ligue des Champions au vu de la prestation livrée par les coéquipiers de Lionel Messi. Globalement, le jeu proposé par le PSG depuis le début de la saison n’est pas convaincant, ce qui tend à inquiéter les observateurs alors que se profile le choc de la Ligue 1 contre l’OM au Vélodrome dimanche soir. Au sein de la direction parisienne, on se pose aussi des questions. A tel point que selon les informations relayées par OK Diario en Espagne, le départ de Mauricio Pochettino est parfois évoqué dans les très hautes sphères du club parisien. Après le match nul contre Bruges le 15 septembre dernier en Ligue des Champions, le départ de l’entraîneur argentin a même fait l’objet de discussions entre Leonardo, et Nasser Al-Khelaïfi.

Le Qatar a contacté Zidane pour diriger le PSG

Dans l’idéal, le Paris Saint-Germain aurait aimé remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. C’est ainsi que le Qatar a directement approché l’entraîneur français, vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises. Mais le PSG s’est heurté au refus de Zinedine Zidane, pas plus emballé à l’idée d’entraîner le PSG que Manchester United ou Newcastle, où son nom a récemment circulé. En effet, « Zizou » semble focus sur l’Equipe de France, bien conscient que la place risque de se libérer après la Coupe du monde au Qatar en novembre 2022. Devant le refus de Zinedine Zidane, la direction du Paris SG a pris la décision de maintenir en poste Mauricio Pochettino par défaut. Mais pour l’heure, l’entraîneur argentin peine à balayer les doutes. Car même si son équipe gagne, sauf à Rennes en Ligue 1 avant la trêve internationale, elle enchaîne les prestations moyennes.

Pochettino dans sa tête il entraîne cette équipe. https://t.co/SEC7POb8zf pic.twitter.com/5BnDV5TnfI — Dr Zaius (@DocteurZaius) October 14, 2021

Selon Le Parisien, on veut se rassurer en constatant que pour l'instant l'ancien manager de Tottenham, recruté en janvier dernier à la place de Thomas Tuchel, réussit a gérer la pléiade des stars du PSG. « Au camp des Loges, le travail de manager de Pochettino est salué en interne. Sa grande force est son habileté à manœuvrer au milieu des stars, qui apprécient son énergie et le discours positif qu’il tient en permanence. Ce qui ne l’empêche pas de manier parfois la critique individuelle, y compris devant des gros salaires, ou collective. Ça colle entre eux et lui », explique Dominique Sévérac. Il faut tout de même savoir ce que cela donnera si les résultats commencent à décliner, ce qui semble possible compte tenu des prestations insipides du Paris Saint-Germain lors de certains matchs, d'autant plus que même les supporters s'agacent de ce qu'ils voient au Parc des Princes.