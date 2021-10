PSG : Pochettino viré ? Le ton monte à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino est dans le collimateur suite à un nouveau non-match du Paris Saint-Germain. L'entraîneur argentin ne semble pas du tout l'homme de la situation.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne retiendront qu’une chose du match de Ligue des champions face à Leipzig au Parc des Princes, c’est la victoire face à Leipzig, car pour le reste cela a été le désert total. Même si Kylian Mbappé et Lionel Messi ont assuré l’essentiel, le jeu pratiqué par Marco Verratti et ses coéquipiers a frôlé le néant. Et cette fois, on ne pourra pas mettre ça sur le dos de Neymar, ce dernier ayant comme excuse d’être blessé. Autrement dit, il n’a pas fallu longtemps pour que Mauricio Pochettino se retrouve au milieu de la mêlée, car l’ancien technicien de Tottenham semble encore tâtonner sa stratégie, son passage à une défense à 3 en seconde période confirmant qu’il avait choisi de se caler sur les choix de son rival allemand plutôt que de garder la main. Au final, le PSG a donc pris trois points, ce qui est l’essentiel, mais le technicien argentin est clairement dans la tempête, alors qu’il est arrivé il y a seulement dix mois à Paris. Pour de nombreux journalistes et consultants, l’avenir de Mauricio Pochettino pourrait se terminer pendant les fêtes de fin d’année, tout comme cela avait été le cas pour Thomas Tuchel.

Quel est le plus grand mystère sur terre ?



- le Big bang

- la théorie des cordes

- le projet de jeu de Mauricio Pochettino#PSGRBL — Grégory Ascher (@GregoryAscher) October 19, 2021

Il est vrai que l’Argentin semble totalement perdu avec son effectif et certains dénoncent cette situation qui risque de tuer la saison du Paris Saint-Germain. . « Là de suite, je me demande ce que serait le PSG depuis un bon moment (depuis mars dernier en gros) sans Mbappé. La réponse la plus juste me semble être : « pas grand-chose » (...) Quel est le plus grand mystère sur terre ? Le Big bang, la théorie des cordes ou le projet de jeu de Mauricio Pochettino », ironise par exemple Grégory Ascher, qui œuvre sur la chaîne L’Equipe et RTL2. « Dès que le PSG rencontre un club avec un projet de jeu solide, le club de la capitale est démasqué dans le jeu, pas toujours au score.. », ironise de son côté Nabill Djellit. Dans le Figaro, on tape encore plus fort sur la tête de Mauricio Pochettino. « Pochettino à quand la fin de l’immunité ? Bientôt 10 mois après sa nomination, le coach argentin de 50 ans ne parvient toujours pas à donner une identité claire à «son» PSG. À quand la patte Pochettino ? », écrit Christophe Remise. Supporter du PSG, chroniqueur du Club des 5 et auteur de « Les hors-jeu du football français », Yacine Hamened est sans pitié avec le technicien argentin : « Une équipe de district jete la balle sur le mec qui court vite devant on verra bien. Quelle honte (…) Pochettino parle d’une « équipe en construction », de « bonnes choses offensivement », Mais arrêtez de lui tendre le micro il se moque de nous… ou alors vraiment il ne comprend rien. » Pour l'instant, du côté du Qatar, on ne dit rien, laissant à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi le soin de gérer le cas Mauricio Pochettino, mais il ne fait nul doute que l'avenir de l'entraîneur argentin pourrait subitement s'obscurcir si le PSG était battu dimanche au Vélodrome face à l'OM.