PSG : Pochettino évite un clash avec le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a frappé fort sur le mercato avec les recrutements de Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi ou encore Nuno Mendes.

Pour le moment, la mayonnaise a du mal à prendre au Paris Saint-Germain, qui caracole certes en tête de la Ligue 1, mais qui ne produit pas un jeu très flamboyant. Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques car cette saison, l’entraîneur du PSG n’a plus d’excuse. Et l’entraîneur argentin en a bien conscience. Dans une interview accordée au site officiel du Paris SG, Mauricio Pochettino a reconnu que le mercato estival de son club frôlait la perfection. Il faut dire que toutes les lignes ont été renforcées cet été avec les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes en défense, de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain et bien sûr de Lionel Messi en attaque. Sans oublier le meilleur gardien de l’Euro, un certain Gianluigi Donnarumma.

Le jugement de Pochettino sur le mercato du PSG

« Je pense que le Paris Saint-Germain a effectué de très bons achats, en essayant d'abord de s'améliorer dans les domaines où nous devions progresser, nous l'avions identifié, et ensuite d'attaquer le marché en faisant de bonnes affaires avec des joueurs en fin de contrat. C'était un très bon mercato avec deux manières différentes de faire. Bien sûr, je ne suis pas seulement content des joueurs qui sont venus et qui sont aujourd'hui dans l'équipe, mais aussi des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, je suis très content de l'équipe. Peut-être une équipe plus grande, mais avec une grande qualité » a lancé Mauricio Pochettino, très satisfait du mercato estival du Paris Saint-Germain et qui a maintenant la responsabilité de faire briller toutes ces individualités d’un point de vue collectif. Ce qui n’est pas encore le cas, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.