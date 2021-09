PSG : Pochettino est perdu, Guardiola peut le virer de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a beau réussir un score parfait en Ligue 1, cela ne suffit pas à calmer les critiques. Avant le rendez-vous contre le Manchester City de Pep Guardiola, Mauricio Pochettino est toujours contesté.

Seul entraîneur du Big Five à pouvoir se vanter d’avoir réussi un score parfait dans son championnat national depuis le début de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino sait cependant que les 24 points pris en huit matchs par le PSG en Ligue 1 ne suffisent pas à masquer un sentiment étrange laissé par son équipe. Et après le nul ramené en Bruges il y a deux semaines en Ligue des champions, après une rencontre très triste de Lionel Messi et ses coéquipiers, l’entraîneur argentin sait que la réception de Manchester City, mardi prochain au Parc des Princes, a une importance énorme. Une défaite face au champion d’Angleterre ne serait pas synonyme d’élimination en C1, mais c’est une évidence le PSG serait en danger, et son entraîneur probablement aussi. Car après le mercato XXL réalisé par Leonardo, le Qatar n’apprécierait pas de quitter rapidement la Ligue des champions. Et un drôle de parfum plane déjà autour du choc entre les deux superpuissances du football européen.

Pochettino confirme qu’il va choisir avant chaque match qui va jouer dans le but... mais sincèrement je n’arrive pas à croire que Donnarumma puisse avoir une chance de jouer mardi face à City... (ça serait une vraie surprise) — Simone Rovera (@SimoneRovera) September 25, 2021

Si certains y allaient avec prudence concernant les critiques contre Mauricio Pochettino, ce n’est désormais plus le cas. Pour preuve, ce dimanche, Le Parisien ne masque pas sa désolation face au coaching de l’ancien joueur du PSG. « On sait qu’on ne sait rien. La dernière, ou plutôt la seule fois où l’équipe a trouvé du répondant en face d’elle (contre le Lyon de Peter Bosz et Paqueta), elle a connu toutes les peines du monde pour s’imposer (...) Contre Montpellier, l’avis de disparition a frappé une bonne moitié de l’équipe (...) Il y a ceux qui enchaînent, ceux qui jouent peu, ceux qui gèrent le match d’avant la Ligue des champions. Et d’autres qui cherchent également sans doute le style demandé par Mauricio Pochettino, entraîneur de peu de coaching et de grands rendez-vous », balance Dominique Sévérac.

💬 "Il faut arrêter de parler d'équipe, l'équipe du PSG ne sera jamais un collectif comme celui de Liverpool."



🔥 @kevindiaz11 explique pourquoi le PSG ne doit pas être comparé aux équipes qui misent tout sur le collectif. #RMCLive pic.twitter.com/0D4NgziqLB — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2021

Le journaliste, qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain n’est pas le seul à se demander si Mauricio Pochettino est l’homme de la situation avec cette pléiade de stars (Mbappé, Neymar, Messi…) dans son effectif. « J’ai l’impression que notre ami Mauricio Pochettino sur le banc il est paumé. Il ne fait pas comment gérer les ressources qu’il a à sa disposition, comment organiser son équipe. Pochettino je l’aime beaucoup, mais il n’a jamais géré dans un club comme le PSG où il y a des stars et des choses autres que sportives à s'occuper », a fait remarquer, sur RMC, Jonatan MacHardy, qui s'inquiète lui aussi pour l'avenir de l'entraîneur argentin, prolongé jusqu'en 2023 par Nasser Al-Khelaifi au début de l'été alors même que des rumeurs évoquaient le désir de Mauricio Pochettino de déjà quitter le Paris Saint-Germain.