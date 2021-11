PSG : Pochettino en danger, il refuse la fuite

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Interpellé par Manchester United si le poste venait à se libérer, Mauricio Pochettino s'est montré ferme. Même s'il se sait en danger au Paris SG.

Si les clubs français sont pour le moment très sages en ce qui concerne les changements d’entraineurs, c’est en train de valser en Angleterre. Tottenham s’est séparé de son entraineur, tandis que Watford et Aston Villa en ont fait de même. Le prochain club attendu à ce niveau est indiscutablement Manchester United, qui maintient pour le moment sa confiance en Ole-Gunnar Solskjaer, même si le Norvégien est en train d’enchainer les désillusions, notamment en Premier League. Cela devrait finir par lui coûter sa tête, à moins d’un spectaculaire redressement de la formation de Cristiano Ronaldo dans les prochains jours. Et à chaque fois qu’un poste dans un club important est sur le point de se libérer, le nom de Mauricio Pochettino revient. Cela a été le cas l’été dernier avec Tottenham et même le Real Madrid, et son nom a encore été évoqué chez les Spurs il y a quelques jours, avant qu’Antonio Conte ne signe.

Manchester United cherche à le contacter

Désormais, c’est Manchester United qui pourrait faire appel à ses services, si le timing venait à correspondre. Car la presse anglaise estime, certainement plus qu’en France, que l’Argentin est en danger au PSG étant donné la manière confuse de faire évoluer son équipe, et les performances satisfaisantes sur le plan comptable, mais insuffisantes en ce qui concerne l’efficacité offensive et le spectacle proposé. Mais en dépit de cet intérêt, pour le moment très relatif puisque Solskjaer est toujours en place, Mauricio Pochettino n’a aucune envie d’entamer de telles discussions. Selon Tribal Football, le coach du Paris SG a refusé toute discussion avec les dirigeants de Manchester United, ne serait-ce que pour savoir s’il était intéressé par le poste.

L’ancien défenseur du PSG est uniquement concentré sur son aventure parisienne, et sur le prochain match. « Pour moi, au PSG, le seul objectif est de gagner le prochain match. Si vous n’y arrivez pas, alors vous avez un problème. C’est ce qu’il se passe dans ce type de club et je suis au courant. Paris est l’un des plus grands clubs au monde et je suis seulement concentré sur la victoire pour le match d’après », a confié au site anglais de la Ligue 1, un Mauricio Pochettino qui tient à rappeler qu’il connait parfaitement les exigences des dirigeants du Paris Saint-Germain.