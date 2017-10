PSG : Plutôt Neymar ou Cavani ? Daniel Alves rompt le silence

Dans : PSG, Ligue 1.

Personne n'a oublié cette scène un peu surréaliste lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, Daniel Alves intervenant radicalement alors que Neymar et Edinson Cavani se chamaillaient pour prendre le ballon afin de tirer un coup-franc. Quelques semaines après cette histoire, et le penaltygate qui s'en est suivi, Daniel Alves est revenu sur ces événements et sur l'éventuelle mauvaise ambiance qui se serait installée dans le vestiaire.

Pour le joueur brésilien, tout cela est faux. « Pourquoi j’ai organisé un repas entre joueurs après ce match ? Le dîner était organisé avant cette histoire. Mais il était important. Je pense que les gens dans les clubs où je suis passé me regrettent pour cela. J’aime ce genre de rendez-vous avec une bande de copains. Ceux qui pensent que des malaises existent entre moi et un autre joueur se trompent. Ni avec Edi, ni avec personne. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Il y a eu beaucoup de confusion lors du match contre l’OL. Je ne suis pas le père de Ney. Je suis son ami, son frère. Je ne suis pas le père de Cavani non plus. Le coup franc, c’était sur le moment. J’ai pris le ballon pour le tirer, Cavani le voulait, Neymar le voulait… Ce sont des choses qui arrivent. Mais il n’y a pas de malaise. Si on doit discuter pour aplanir telle ou telle chose, c’est bon. Après, la vie continue », explique, dans Le Parisien, l'ancien joueur de la Juventus et du Barça, qui a déjà cohabité avec de nombreuses stars du football et sait que cela n'est jamais facile de gérer de tels ego parfois démesurés.