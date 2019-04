PSG : Pierre Ménès se la joue Al-Khelaïfi et virerait trois joueurs

Dans : PSG, Mercato.

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, tous les suiveurs franciliens donnent leurs petits conseils.

Certains pensent d'abord que le club de la capitale doit changer sa direction, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique en tête. D'autres estiment que le PSG doit complètement bouleverser un effectif qui sent la défaite. C'est notamment le cas de Pierre Ménès, pour qui le PSG a intérêt de bien faire le ménage durant le prochain mercato estival. Le journaliste de Canal+ ciblant en premier lieu les joueurs les plus âgés du groupe de Thomas Tuchel.

« Thiago Silva, que j’aime beaucoup par ailleurs, commence à se faire vieux. Si Marquinhos et Verratti constituent encore l’avenir du club, il en est tout autre du capitaine, mais aussi de Dani Alvès et de Buffon qui ne peuvent plus incarner l’ambition du club qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Ce n’est plus possible », lâche, dans Le Foot Paris, un Ménès pas forcément écouté au PSG, vu que ces trois trentenaires sont actuellement en discussions pour prolonger leurs contrats...