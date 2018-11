PSG : Pierre Ménès scotché par cette disparition étonnante

Dans : PSG, Ligue 1.

Carlo Ancelotti à Naples, Unai Emery à Barcelone, il n’y a qu’un bug chez les anciens entraineurs du Paris Saint-Germain version QSI, et il concerne Laurent Blanc. Limogé avec de copieuses indemnités à la fin de son aventure au PSG en 2016, le « Président » s’était donné un peu de temps avant de reprendre un nouveau défi. Mais depuis, c’est le silence radio ou presque. Très peu de pistes sérieuses, quelques sélections et clubs qui se renseignent, mais rien de concret. Et cela dure désormais depuis plus de deux ans, ce que Pierre Ménès, très proche du champion du monde 1998, ne comprend pas vraiment.

« Ce je ne m’explique pas, c’est que Blanc n’ait pas retrouvé un club. Alors je pense qu’il n’a pas envie d’aller n’importe où. Mais il n’était pas loin d’aller à Chelsea cette année. Il a rencontré le bras droit d’Abramovich. C’est un caractère très spécial, c’est un solitaire, il n’a pas besoin d’argent, et il ne reprendra jamais un club comme Bordeaux comme quand ils se sont séparés de Poyet. Il reviendra quand il aura un challenge qui lui conviendra », a fait savoir le consultant de Canal+ à Paris United. Encore une fois, le nom de Laurent Blanc a été murmuré chez plusieurs grands d’Europe qui cherchaient récemment un entraineur. Mais soit l’ancien coach du Paris SG est trop exigeant sur les conditions de son arrivée, soit son éloignement des terrains le rend secondaire aux yeux des dirigeants.