PSG : Pierre Ménès s'emballe, Paris va dynamiter l'UEFA et le fair-play financier

Depuis vendredi, et les révélations de Mediapart sur un supposé accord secret entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain concernant le fair-play financier, chacun y va de son avis sur cette histoire. Pierre Ménès balance lui un missile sur la fin possible de ce dossier.

Le consultant de Canal+ ne l'a pas caché, il ne croit pas réellement au dossier Football Leaks. Et pour Pierre Ménès, ce déballage pourrait aboutir à une situation extrême, à savoir la disparition pure et simple du fameux fair-play financier. Car pour lui, si le PSG est poussé dans les cordes, alors les dirigeants parisiens auront toujours la possibilité de tout dynamiter en attaquant l'UEFA devant la justice européenne.

Le scénario est simple si l'on en croit Pierre Ménès. « Il faut reconnaître à Paris une faculté certaine à faire abstraction de tous les problèmes qui pourrissent son quotidien. Cette semaine, on a eu droit à Neymar risquant cinq ans de prison en Espagne, Verratti arrêté en état d’ivresse à 3 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi et l’enquête de Mediapart qui révélerait des arrangements entre certains membres éminents de l’UEFA et le PSG. Pour l’instant, ce qu’il faut dire sur ce dernier point qui est évidemment le plus important, c’est que c’est une enquête journalistique et rien d’autre, qui ne débouche sur absolument aucune enquête judiciaire. De toute façon, si le PSG venait à être sanctionné par l’UEFA pour des questions de fair play financier, le club attaquerait au niveau de la Cour Européenne de Justice et tout le monde sait que quiconque attaquera le fair play financier est assuré de gagner. Ce qui risque de se passer, c’est que le FPF va exploser », annonce Pierre Ménès sur son blog.