PSG : Pierre Ménès le prouve, Neymar va rester au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si le père de Neymar Jr a annoncé que le futur de son fils était au Paris Saint-Germain, certains médias espagnols continuent à faire des plans sur la comète en expliquant de quelle manière le joueur brésilien pourrait quitter le PSG pour rejoindre soir le FC Barcelone, soit pour le Real Madrid. Mais pour Pierre Ménès, tout cela est du pipeau et le consultant de Canal+ a expliqué pourquoi il ne croyait pas à ce départ de la star brésilienne du Paris SG.

« On parle des 222ME de Neymar, mais il faut les mettre en corrélation avec les 80ME de Lukaku à Manchester United et les 80ME de Morata à Chelsea. C'est sûr que si tu files 80ME à Morata et à Lukaku, Neymar vaut 222ME tranquille. D'ailleurs, la preuve avec les rumeurs que l'on subit actuellement, si le Real Madrid en propose 400ME, ce que je ne crois pas une seconde, le PSG aurait fait une bonne affaire. Mais la rumeur je vous la dégonfle tout de suite, car Cristiano Ronaldo va prolonger son contrat. Donc l'attaquant du Real Madrid va prendre une augmentation de salaire monstrueuse, donc le Real Madrid n'aura pas les moyens de payer avec le fair-play financier qui concerne également le club espagnol. La prolongation de CR7 on en parle sérieusement surtout qu'il a mis trois buts contre le PSG donc le Real Madrid est un peu coincé. Les Qataris ne sont pas vendeurs et ils vont dire non », a expliqué Pierre Ménès, pour qui tout cela est juste une opération de déstabilisation permanente de la presse espagnole.