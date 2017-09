PSG : Penalty pour le PSG, Neymar le tire...et le marque

Dans : PSG, Ligue 1, Bordeaux.

On connaît désormais la réponse sur l'identité du tireur de penalty au Paris Saint-Germain. En effet, face à Bordeaux, et après une main d'un défenseur de Bordeaux dans la surface, c'est Neymar qui s'est présenté ce samedi face à Benoît Costil sans aucun mouvement d'humeur d'Edinson Cavani. L'attaquant brésilien a pris le gardien de but du FCGB à contrepied, donnant un avantage conséquent au PSG (4-1) après seulement 40 minutes de jeu. Le premier à venir féliciter Neymar a été Cavani, l'affaire PSG-OL est visiblement bel et bien réglée du côté du Paris Saint-Germain. Suite au prochain épisode, ou plutôt au prochain penalty.