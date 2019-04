PSG : Pierre Ménès lance une alerte enlèvement pour trois joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Quasiment invincible cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain perd pied face à l’accumulation des blessures.

Thomas Tuchel n’a clairement plus de solution, et l’utilisation des jeunes joueurs du centre de formation ne permet pas de redresser la barre. Et dans ce marasme, tout le monde coule, y compris des joueurs qui ont affiché un tout autre niveau dans la saison. C’est ce que déplore Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment le groupe parisien n’arrive pas à se remobiliser pour aller chercher les derniers points qu’il reste à prendre. Et le consultant de Canal+ de mettre au pilori trois joueurs en grande difficulté à Nantes ce mercredi.

Ok le PSG est très diminué à Nantes mais Kimpembe Kehrer Draxler les supposes titulaires ils sont ou ? — Pierre Ménès (@PierreMenes) 17 avril 2019

Promu capitaine, Presnel Kimpembe a perdu beaucoup de duels, son point fort habituel, et a encore fait preuve d’une trop grande décontraction dans la relance, ce qui lui a joué des mauvais tours. De son côté, Thilo Kehrer continue de plonger, avec des interventions défensives trop souvent à côté de la plaque. Et au milieu de terrain, Julian Draxler a perdu son influence et son aisance balle au pied. Trois joueurs qui ont disparu de la circulation selon Pierre Ménès, ce qui explique pourquoi le PSG continue de rendre des performances aussi décevantes ces dernières semaines, alors que de nombreux cadres sur lesquels le jeu repose habituellement sont forfaits.