PSG : Pierre Ménès fait la critique qui pique

Dans : PSG, Ligue 1.

Le mercato du Paris Saint-Germain laisse pas mal de monde dubitatif, notamment au sein des supporters du club de la capitale. Et on l'a vu samedi contre Nîmes, le PSG a toujours autant besoin d'une sentinelle, Marquinhos étant totalement passé à côté face aux Gardois. Alors, Pierre Ménès se demande sérieusement comment les dirigeants du Paris SG peuvent avoir totalement zappé la signature d'un cador à ce poste, alors que c'est une lacune déjà repérée depuis longtemps.

« J’avoue ne pas être fan de la présence de Marquinhos au milieu. Alors vous me ferez remarquer très justement que Tuchel n’a pas beaucoup de choix à ce poste. Mais il fallait peut-être y penser avant. Cela fait quand même deux ans que le PSG cherche une sentinelle, on ne va pas me faire croire qu’en deux ans un club de cette dimension n’est pas capable de trouver un bon joueur à ce poste », s'étonne, sur son blog, le consultant de Canal+, qui effectivement n'est pas le seul à se poser cette question sur le mercato étonnant du Paris Saint-Germain.