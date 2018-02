PSG : Pierre Ménès écoeuré par ceux qui frappent Neymar au sol

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

La sortie sur blessure de Neymar en fin de match, dimanche soir lors du premier des deux PSG-OM de la semaine, a plongé dans la désolation les supporters du Paris SG, la star brésilienne étant susceptible de rater plusieurs semaines et même mois de compétition. Mais forcément, sur les réseaux sociaux, certains se sont réjouis de voir Neymar au tapis, comme si le malheur des unes faisait le bonheur des autres. Et cela met en colère Pierre Ménès, qui estime que les haters en question n'aiment tout simplement pas le football.

« Ce match assez nerveux promet des retrouvailles rythmées mercredi, même si on peut supposer que les deux coaches vont pas mal faire tourner. Ce qui est sûr, c’est que Neymar ne jouera pas. Il va falloir attendre les examens pour connaître la gravité de la blessure à la cheville du Brésilien et surtout savoir si les ligaments sont touchés. Dans le pire des cas, il pourrait manquer la Coupe du Monde. Dans le meilleur, il pourrait être rétabli pour le match retour face au Real. En tout cas, ceux qui sur les réseaux sociaux, se réjouissent de la sortie sur civière de Neymar n’aiment juste pas le football et ne méritent que le mépris », a expliqué, sur son blog, Pierre Ménès.