PSG : Pierre Ménès détruit salement Areola

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le recrutement d'un gardien de but numéro 1 serait l'une des priorités de Leonardo d'ici la fin du mercato affirme Le Parisien ce lundi, et si l'on en croit Pierre Ménès la mise sur le banc de touche d'Alphonse Areola ne sera pas une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Dans une chronique pour Yahoo, Pierre Ménès estime que le champion du monde français du PSG n'a pas sa place dans un club de ce standing. Et fidèle à ses habitudes, le consultant de Canal+ n'a pas eu besoin de faire un très long discours pour découper Alphonse Areola.

Pierre Ménès est expéditif sur ce sujet du gardien de but numéro 1. « On avait vu les priorités du mercato, un 6, des latéraux et un gardien de but. On a un 6 et même deux avec Gueye et Herrera, mais pas de latéraux et pas de gardien. On a vu qu’Alphonse Areola, finalement, c’est comme d’habitude, tout ce qui est dans le cadre ça rentre », balance le journaliste, pas tendre avec le titulaire actuel dans les buts du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Leonardo trouvera le portier susceptible de plaire à Pierre Ménès et de s'imposer comme un titulaire indiscutable.