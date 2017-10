PSG : Pierre Ménès détruit Emery et demande la fin du fiasco au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery est-il l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain avec la pléiade de stars dont dispose le club de la capitale ? Pour Pierre Ménès, la réponse est claire et nette, c'est non. Le consultant de Canal+ estime que l'entraîneur espagnol n'a pas les capacités pour diriger une formation telle que le PSG.

Dans son émission, Pierre Ménès a taillé un costard à Unai Emery. « Avec Emery on fait toujours jouer les mêmes, c’est par ordre d’entrée en scène, quand Neymar est suspendu, crac c’est Di Maria. Contre l’OM, le PSG fait évoluer dix des onze joueurs qui avaient joué contre Anderlecht quatre jours avant, alors qu’à Marseille qui avait joué un jour plus tard, il y a eu sept changements. Les mecs, ce sont pas des robots. Après tu apprends que Motta a joué blessé, que Daniel Alves a joué blessé. Je ne comprends pas ce que fait ce mec là (...) Emery a gagné le trophée Andros et on lui file une Formule 1. Il démontre semaine après semaine qu’il n’a pas le niveau (...) Le mec change rien à sa compo, à son dispositif, il a un discours à pleurer (...) Quand tu entraînes un tel groupe, c’est pas un tacticien qu’il faut et qui compte, ce qu'il faut c'est un DRH », a lancé Pierre Ménès, qui ne sera pas peiné si le Paris Saint-Germain se sépare d'Unai Emery en fin de saison, ce dernier arrivant dans les ultimes mois de son contrat avec le PSG.