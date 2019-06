PSG : Pierre Ménès contre L'Equipe, faites entrer Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar est actuellement loin de la France, mais ses oreilles doivent siffler, tant son nom est cité un peu partout. Mais ce lundi après-midi, la star brésilienne permet à Pierre Ménès d'en remettre une couche concernant ce qu'il a souvent dit, à savoir que L'Equipe veut se faire le Paris Saint-Germain. Pour le consultant de Canal+, le quotidien sportif sort un faux scoop sur Neymar Jr, mais derrière il n'y a strictement rien pour étayer la thèse de L'Equipe.

Et via Yahoo Sport, Pierre Ménès y va de bon coeur contre son ancien employeur. « Il ne se passe pas une journée sans que l’on parle de Neymar, là l’Equipe a sorti sa bombinette, mais moi je n’y crois pas une seconde. D’abord, avant toute chose, pour la politique de l’Equipe contre le PSG. Mais soyons objectifs, alors il paraît que Neymar a le spleen de Paris. Est-ce que vous pensez sincèrement qu’au moment où on se parle, que Neymar a un tant soit peu la tête à Paris ? Je rappelle que le gars est accusé de viol dans son pays au Brésil, qu’il est blessé à la cheville, donc en ce moment il pense à tout sauf au PSG. En plus, quelques jours avant que L’Equipe ne sorte son truc, on a entendu parler d’une possible prolongation. Et je vois mal Leonardo revenir au PSG et commencer son « règne » par se séparer du joueur qui est à la base du projet parisien, et qui plus est, il ne faudrait peut-être pas l’oublier, est son compatriote. Franchement, je n’y crois pas un seul instant », constate Pierre Ménès, qui ne voit donc pas Neymar jouer au FC Barcelone ou au Real Madrid la saison prochaine. La balle est dans le camp de L'Equipe, qui évidemment ne répondra pas à cette attaque.