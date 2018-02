PSG : Pierre Ménès cible l’autre média anti-PSG, c’est surprenant

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus le 14 février approche et plus les articles sur le Paris Saint-Germain se multiplient. Malheureusement pour le club de la capitale, ce ne sont pas forcément des déclarations d’amour...

En Espagne par exemple, on assiste à la traditionnelle tentative de déstabilisation avant le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Du coup, nos confrères ibériques insistent sur Neymar, l’attaquant brésilien qui, selon eux, pourrait devenir Madrilène dès l’été prochain. Mais ces rumeurs viennent aussi de l’autre côté des Pyrénées, notamment du journal L’Equipe accusé de perturber les hommes d’Unai Emery par certains observateurs comme Pierre Ménès.

D’ailleurs, le journaliste de Canal+ a trouvé un autre média anti-PSG après la publication de l’article sur « le capitaine mal aimé » Thiago Silva. « Le papier du Parisien sur Thiago Silva à 6 jours du match. Et ça s’appelle Le Parisien... », a réagi Pierre Ménès, lancé dans une véritable campagne contre les détracteurs de son club de coeur.