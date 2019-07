PSG : Pierre Ménès annonce le feu d’artifice du 15 juillet pour Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Visiblement totalement remis de ses pépins physiques à voir ses prestations acharnées au Foot Volley dans son pays, Neymar n’est pourtant pas à l’entrainement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Jouant sur la confusion et le changement de dirigeant, le père de Neymar a assuré avoir eu l’autorisation du club francilien pour que son fils reprenne une semaine plus tard, et ainsi respecter ses obligations commerciales et privées jusqu’à lundi prochain. Ce sera donc le 15 juillet que le Brésilien sera attendu au Camp des Loges, dans ce qui promet d’être un feuilleton où chaque miette d’info sera détaillée, note, un brin dégoûté, Pierre Ménès.

« Chaque jour qui passe rend le feuilleton Neymar encore plus nébuleux. On assiste donc à un vrai poker menteur… On va donc tous attendre le 15 juillet et voir si Neymar sera bel et bien là. On guettera chacun de ses sourires de ses grimaces, de ses rictus. De toute façon ne rêvons pas le feuilleton devrait durer jusqu’à la fin du mercato. Ca va être long pour beaucoup. Et très rigolo pour d’autres », a livré le consultant de Canal+ à propos d’un transfert qui pourrait tout de même coincer beaucoup d’autres dossiers au mercato, et notamment celui d’Antoine Griezmann, qui n’est toujours pas un joueur du FC Barcelone.