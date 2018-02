PSG : Pierre Ménès affiche Emery devant ses incohérences

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Une semaine plus tard, les choix d’Unai Emery face au Real Madrid font toujours beaucoup parler. Il faut dire que le coach du FC Séville a pris des décisions fortes avant la rencontre, écartant notamment Thiago Silva, mais également pendant le match. Par exemple, la décision de sortir Edinson Cavani pour faire entrer Thomas Meunier a divisé. Interrogé à ce sujet, Pierre Ménès n’y est pas allé par quatre chemins pour vivement critiquer le coaching d’Unai Emery…

« Trois jours avant, dans la presse, il dit que c’est le meilleur défenseur du monde et il l’écarte pour ce match. Ce n’est quand même pas classe. On ne peut pas dire que Thiago Silva ne soit pas performant cette année. Quel message Emery envoie-t-il à Zidane quand il fait sortir Cavani pour Meunier ? Il transpire la trouille. Je le redis, mais Emery n’a jamais gagné un grand match sur le banc du PSG à l’extérieur, jamais. Ce mec suinte la trouille et transmet cela à son équipe » a lâché le journaliste de Canal Plus, qui espère sans doute qu’Unai Emery sera plus inspiré au match retour…