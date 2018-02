PSG : Pierre Ménès accuse le calendrier français du PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le calendrier du PSG ne laisse pas la place au moindre repos avant le match aller de Ligue des champions le mercredi 14 février à Madrid. A peine remis de cette semaine à trois matches, le Paris Saint-Germain se déplacera à Sochaux en Coupe de France, puis se déplacera samedi prochain à Toulouse en Ligue 1. Une situation que regrette Pierre Ménès, lequel estime que le PSG n'est pas aidé par rapport au Real Madrid.

« C’est une victoire de plus pour le PSG qui va rejouer dès mardi à Sochaux en Coupe de France. Au vu des blessures, je ne sais pas si Emery va pouvoir faire suffisamment de rotations. Ça fait quand même beaucoup de matchs avant le Real, en tout cas infiniment plus que pour le club espagnol, constate le consultant de Canal+, qui a apprécié la victoire parisienne samedi à Lille. C’est un PSG au petit trot qui a mis ses trois buts hebdomadaires à Lille. Au niveau de la rigueur, de l'abnégation et de l'engagement physique, les Nordistes ont plutôt fait une bonne première mi-temps. Mais le problème, c'est qu'au bout de quarante minutes de jeu, les effets de la fatigue - voire même de l'épuisement pour certains -, se sont faits sentir. Les Parisiens ont ouvert le score sur un but litigieux de Berchiche (...) Mais de toute façon, Paris a mis le compte en seconde période avec deux buts magnifiques. Un coup franc exceptionnel de Neymar d'abord et un superbe petit ballon piqué de Lo Celso ensuite. »