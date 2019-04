PSG : Piccini, Biraghi, Blind, le trio défensif rêvé par Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer, notamment sur le plan défensif, et c'est dans ce sens qu'Antero Henrique, confirmé dans son rôle de directeur sportif par Nasser Al-Khelaifi, s'est d'ores et déjà mis au travail. Et selon Le Parisien, qui fait le point sur ce sujet ce dimanche, trois joueurs sont déjà ciblés afin de renforcer les côtés, avec le désir pour le PSG de ne pas faire des folies financières, même si forcément le simple fait de citer Paris dans un dossier fait immédiatement grimper les tarifs.

Et si le Paris SG a toujours eu un fort accent brésilien, il se pourrait bien que le mercato estival 2019 lui donne des touches italiennes. En effet, Antero Henrique aurait coché les noms de Cristiano Piccini, le latéral droit du FC Valence, et Cristiano Biraghi, le latéral gauche de la Fiorentina, les deux joueurs ayant comme point commun d'être coéquipiers de Marco Verratti en équipe d'Italie. Le troisième défenseur cité par le quotidien francilien est Daley Blind, l'expérimenté joueur de l'Ajax Amsterdam. Niveau financier, la valeur de Piccini et de Biraghi est estimée à 10ME, tandis que le joueur néerlandais, qui a encore trois ans de contrat avec l'Ajax, pourrait lui venir pour un montant tournant autour de 20ME.