PSG : Physique et mental, le doyen de la L1 juge Neymar trop faible

Dans : PSG, MHSC, Ligue 1.

Mécontent de sa situation au Paris Saint-Germain, Neymar souhaite déjà faire ses valises.

On ignore encore si le FC Barcelone parviendra à le récupérer. Mais si l’on devait juger ses deux saisons dans la capitale, le bilan ne serait pas exceptionnel. Recruté pour 222 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire, le meneur de jeu n’a pas répondu aux attentes du PSG en Ligue des Champions. En cause, ses blessures à répétition, celles que regrette son compatriote brésilien Hilton.

« Malgré tout ça, il a fait des choses extraordinaires mais il a été souvent blessé, malheureusement. Ses blessures l'ont empêché de montrer tout ce qu'il vaut sur le terrain, a commenté le défenseur central de Montpellier pour L’Equipe. C'est un joueur fantastique, il n'y a rien à dire. Mais on parle beaucoup de ses petits problèmes en dehors du terrain, de sa vie privée. C'est ça qui a empêché Neymar d'être vraiment très bon en Ligue 1, même s'il a été l'un des meilleurs joueurs de ces dernières saisons. » Fragile physiquement, Neymar l’est également sur le plan mental selon l’Héraultais.

« Pas assez costaud dans la tête »

« Il lui manque cela mais ce n'est pas évident. Il a le talent et à la moindre chose qu'il fait, ça prend une envergure énorme. Il n'est pas costaud comme il faut dans la tête pour être un joueur leader sur le terrain, a constaté Hilton, qui regrette aussi les critiques venues de son pays. On l'a vu avec la Copa América. Au Brésil, tout le monde disait : "Heureusement qu'il n'était pas là." Mais s'il avait été là, il aurait fini meilleur joueur de la compétition. » Rappelons que le Parisien a manqué le tournoi pour cause de blessure, cette fois à la cheville.