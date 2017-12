PSG : Petit geste, grand effet pour éviter ce départ redouté ?

Dans : PSG, Mercato.

Ce mercredi, le PSG a fait tourner tout en proposant une équipe particulièrement compétitive à Strasbourg.

Unai Emery a bien compris la problématique après les deux revers consécutifs du début du mois, et n’a plus vraiment le droit à l’erreur s’il veut passer l’hiver tranquillement. Résultat, si l’entraineur espagnol avait bien couché le nom de plusieurs jeunes sur la feuille de match en Alsace, aucun n’a été utilisé. Néanmoins, pour certains comme Yacine Adli, cet appel sur le devant de la scène était loin d’être anodin. A 17 ans, le milieu de terrain a profité des blessures de Rabiot et Motta pour s’asseoir sur le banc de touche. Une décision qui aurait pour but de séduire le joueur habituellement convoqué avec la réserve, et qui hésite actuellement à signer professionnel.

Antero Henrique, bien conscient de son énorme potentiel, ne veut pas le voir changer d’air en fin de saison, ce qu’il pourrait faire librement s’il ne signe pas avec Paris entre temps. Suivi par le FC Barcelone et le Bayern Munich notamment selon L’Equipe, Yacine Adli attend visiblement un geste conséquent de la part du PSG, dans son futur contrat comme dans ses apparitions avec le groupe professionnel. Sa présence à Strasbourg pourrait le convaincre qu’il y a bien un avenir pour lui au sein de son club formateur.