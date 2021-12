PSG : Personne n'aime Neymar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Souvent ciblé par les critiques depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est plus attaqué pour ses défauts que pour ses qualités. Ses réputations de fêtard et de simulateur passent souvent avant l'éloge de sa technique.

Neymar, un joueur dans la lignée des grands techniciens brésiliens. Quand il a fait son trou à Santos en 2010, il fut tout de suite comparé au Roi Pelé, ni plus ni moins, pour ce club commun aux deux hommes comme pour leur précocité. Ensuite, ce statut de star brésilienne du football s'est renforcé avec son transfert à Barcelone et la Coupe du monde 2014 où il a porté l'avenir du pays sur ses épaules. Son transfert au PSG en 2017 contre 222 millions d'euros devait en faire le joueur majeur au monde, successeur désigné des Messi et Ronaldo. Ses qualités toujours présentes lui ont permis de réaliser quelques superbes prestations à Paris, mais sa réputation, elle, s'est dégradée. Jugé truqueur, simulateur ou provocateur, Neymar énerve autant que ses dribbles sont déroutants. Une sévérité à son égard bien supérieure à des artistes brésiliens comme Ronaldinho, qui l'a précédé à Paris.

Neymar ne mérite pas d'être aimé

uno que pasó un buen 2021 es neymar pic.twitter.com/hsmmlyjMjx — abril (@woskone) December 9, 2021

Gilles Favard est connu pour être parmi les observateurs du football les plus intransigeants en France. Le consultant de l'Equipe du soir épargne rarement Neymar. Il a indiqué sur la chaîne l'Equipe que le joueur brésilien était peu populaire chez les acteurs de la Ligue 1. Pour lui, Neymar est le premier responsable de son impopularité. « Pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs qui l’ont affronté. Ce n’est pas un joueur gai. Il n’est pas aimé. Ronaldinho pouvait te dribbler 25 fois, il était aimé. Lui, non. Vis-à-vis de l’adversaire, c’est un joueur qui est humiliant. Et ce n’est pas qu’un petit peu. Il abuse. Quand il prend un mauvais coup et qu’il n’est pas content, il provoque son agresseur dans la foulée. », a t-il développé. Une conclusion implacable, mais qui ne gênera pas les dirigeants parisiens, plus préoccupés à juste titre par le niveau de leur star brésilienne sur les terrains de Ligue 1 et d'Europe.