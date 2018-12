PSG : Pendant le Ballon d'Or, Neymar joue à Call Of Duty

Dans : PSG.

Au lendemain de sa blessure contre Bordeaux, et alors que se déroule au même moment la cérémonie du Ballon d'Or à quelques kilomètres de chez lui, Neymar est actuellement en live sur la plate-forme de streaming Twitch. La star brésilienne du Paris Saint-Germain participe en effet à un session de jeu en ligne sur Call of Duty, un jeu mondialement célèbre dont il est l'un des partenaires avec Marquinhos et Thiago Silva. L'opération connaît un énorme succès puisque ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont connectées en ce moment sur Twitch pour assister aux exploits virtuels de Neymar.