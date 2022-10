PSG : Ekitike, son contrat dévoilé, ça fait hurler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a cassé sa tirelire en dépensant près de 40 millions d’euros pour recruter Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims.

Malgré ce prix d’achat très élevé et un potentiel évident chez le jeune buteur tricolore, Hugo Ekitike bénéficie d’un temps de jeu extrêmement réduit au Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, l’ex-attaquant du Stade de Reims totalise 126 minutes de jeu en Ligue 1, un bilan famélique. Il y aurait pourtant bien besoin d’un avant-centre de référence au PSG, où Kylian Mbappé réclame désespérément la présence d’un buteur, tel Olivier Giroud ou Karim Benzema en Equipe de France. Mais pour l’heure, Hugo Ekitike ne rentre pas dans les plans de Christophe Galtier, lequel préfère aligner de manière systématique ou presque le trio Mbappé, Neymar, Messi.

Daniel Riolo dévoile le salaire XXL d'Hugo Ekitike au PSG

Chez les observateurs, on refuse pour l’instant de dramatiser en estimant que le recrutement d’Hugo Ekitike répond à un investissement à long terme et qu’à l’avenir, l’ex-attaquant de Reims va percer et faire le bonheur du PSG. En attendant, le club de la capitale paie néanmoins très cher. Et pour preuve, à en croire les informations délivrées par Daniel Riolo sur RMC, Hugo Ekitike perçoit au Paris SG un salaire délirant pour un joueur inutilisé. « Permettez-moi une devinette : quel est le salaire mensuel d’Ekitike ? Faites-moi rêver… 150.000, 200.000 euros ? Vous êtes très loin. 320.000 ? Toujours très loin. Il touche 600.000 euros mensuels bruts. Je ne sais pas si on mesure le délire ! Ce salaire pour un joueur qui ne joue absolument jamais ! » a lancé Daniel Riolo, pour qui Hugo Ekitike perçoit donc 600.000 euros mensuels bruts au PSG. Un salaire qui impressionne forcément par rapport au commun des mortels, mais qu'il convient de relativiser par rapport au reste de l'effectif. A Paris, les joueurs sont en effet très bien payés, et avec ce salaire, l'ancien du Stade de Reims se situe dans la fourchette basse de l'effectif, en dessous d'un Juan Bernat ou même des salaires que pouvaient toucher des joueurs comme Julian Draxler, Ander Herrera ou Leandro Paredes. Mais pour un joueur qui ne joue pas, cela fait toujours beaucoup. Même si Ekitike espère bien inverser la tendance, et justifier ce gros contrat signé cet été, pour lequel ses agents peuvent en tout cas être félicités.