PSG : « Patience », le clan Neymar répond à la rumeur Barça

Tout le monde le sait, le père de Neymar possède une importance capitale dans la carrière de son fils, sachant qu’il a très souvent négocié à sa place de nombreux contrats et ses transferts. Mais le joueur brésilien le démontre très souvent sur les réseaux ou devant les médias, sa mère a aussi une grande importance dans sa vie, et cela permet à cette dernière de mettre en avant sa vie bien remplie sur les réseaux sociaux, avec plus d’un million d’abonnés. Nadine Gonçalves sait donc très bien que chaque mot peut avoir son importance, et les petits curieux l’interrogent souvent sur des choses liées à l’attaquant du PSG, notamment son avenir.

Et tout récemment, via son compte Instagram, la maman de Neymar a envoyé un message simple mais qui fait forcément beaucoup parler, notamment en Catalogne. « Paciencia » (Patience) a juste demandé la mère de l’ancien joueur de Santos, ce que la chaine espagnole Quatro prend pour une réponse directe aux rumeurs qui envoyaient le Brésilien de retour au FC Barcelone. Un signe selon le média que le transfert du PSG au Barça peut voir le jour et est perçu comme cela en interne dans le clan Neymar, même si cela peut forcément prendre du temps. Aux socios du Barça de s’armer donc de « paciencia » pour savoir si Neymar va reposer ses valises en Catalogne cet été.