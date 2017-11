PSG : Pastore refuse de se sacrifier pour les finances du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est une évidence, afin de rester dans les clous du fair-play financier, le Paris Saint-Germain va devoir parvenir à vendre un ou des joueurs lors du mercato d'hiver, ce que le club de la capitale n'a pas réellement fait durant le marché estival. Parmi les joueurs cités comme étant éventuellement sur le départ, le nom de Javier Pastore revient régulièrement, El Flaco n'étant pas un choix prioritaire pour Unai Emery. Mais samedi, après une titularisation contre Angers, le joueur argentin a fermement démenti avoir le désir de partir lors du mercato.

« Le plus important c'est de jouer, de se sentir important dans son équipe. Le jour où je ne me sentirai plus important dans cette équipe je devrais partir, car la vie pour moi c'est de jouer au foot. Si je me sens important ? Maintenant oui. Cela fait un an et demi que je souffre avec des blessures. C'est à cause de mes blessures que je sors de l'équipe et non suite à une décision de l'entraîneur. C'est normal que ce soit un peu difficile, mais si je suis bien physiquement, je sais que je suis important pour cette équipe », a fait savoir Javier Pastore lorsque l'hypothèse d'un départ en janvier prochain a été évoquée. Les choses sont claires, reste à savoir si le PSG et Antero Henrique seront du même avis.