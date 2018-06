PSG : Pastore à Rome pour 20ME, officialisation mardi ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le transfert de Javier Pastore du Paris Saint-Germain à l’AS Roma ne fait désormais plus aucun doute.

Et pour cause, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 20ME plus 4ME de bonus, selon les informations de Gianluca Di Marzio. Et l’officialisation pourrait même intervenir rapidement et ainsi permettre au PSG d’enregistrer une première vente importante, alors que le club de la capitale doit dégraisser pour plus de 50ME avant le 30 juin afin de rester dans les clous de l’UEFA et de son fair-play financier.

Selon le réputé journaliste italien, « El Flaco » arrivera à Rome lundi en provenance d’Ibiza, où il passe ses vacances. Le lendemain, il devrait passer la visite médicale dans la capitale italienne. L’officialisation interviendra alors dans les heures qui suivront pour celui qui défend les couleurs du Paris Saint-Germain depuis sept ans (269 matchs toutes compétitions confondues). Dans le même temps, la Roma annoncera certainement le départ de sa star belge Radja Nainggolan du côté de l’Inter Milan pour un montant avoisinant 25ME.