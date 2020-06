PSG : Pas touche aux salaires, Domenech choque le Qatar

Dans : PSG.

Malgré des négociations entamées dès le début de la pandémie de Covid-19, les joueurs du PSG n’ont pas trouvé d’accord avec leur direction au sujet de la baisse des salaires.

Comme c’est le cas dans d’autres grands clubs français (OM, OL), il semblerait que le Paris Saint-Germain ne parviendra pas à convaincre ses joueurs de faire des efforts sur leur rémunération, malgré la crise économique que traversent les écuries de Ligue 1. Un constat bien dommageable aux yeux de la majorité des supporters et des consultants… mais pas pour Raymond Domenech. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a défendu une posture assez surprenante en indiquant que les joueurs avaient bien raison de conserver leur salaire.

« Je ne vois pas comment on peut trouver anormal que des joueurs, même s’ils gagnent beaucoup, refusent d’aider le Qatar. En plus, certains joueurs en fin de contrat n’ont aucune raison de baisser leur salaire. De plus, ils ont eu le chômage partiel donc ils ont fait des efforts. Ils ont accepté de reporter une partie des salaires au moment où ça ira bien. Et on n’insiste pas assez tous les dons effectués par les joueurs du PSG, ce qui se fait toute l’année sans que l’on n’en parle. Je pense que dans le débat public on pense l’inverse mais pour moi, ils ont bien fait de ne pas baisser leur salaire » a lancé le président de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs de Ligue 1. Un message fort de la part de Raymond Domenech, qui n’incitera assurément pas Neymar, Thiago Silva and Cie à faire des efforts sur leur salaire malgré la crise.