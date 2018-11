PSG : Pas de Neymar ni de Mbappé contre Toulouse

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Le Paris Saint-Germain ne tentera pas le Diable, pour affronter Toulouse ce samedi, il se privera de ses deux stars offensives Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs se sont blessés cette semaine avec leur sélection respective, et le but du club de la capitale est de les remettre en forme pour le match de mercredi face à Liverpool.

« Avec Ney et Kylian, en ce moment, la chose bien c'est que ce n'est pas très, très grave. Mais on ne prend pas de risques pour demain, ils ne joueront pas. Mais il y a la possibilité qu'ils jouent contre Liverpool. C'est possible », a livré Thomas Tuchel, qui digérerait difficilement de devoir se passer du Brésilien et du Français pour la rencontre décisive face aux Reds. On peut le comprendre.