PSG : Pas de jaloux, le Paris SG s’offre la même polémique que l’OL

Dans : PSG.

Amené à enchainer les matchs depuis le début de l’année 2020, le PSG ne se préoccupe pas trop de son empreinte écologique.

Même si cela donne des situations un peu aberrantes et qui provoquent un certain bad-buzz. Soucieux de son image sur les réseaux, le Paris SG s’est, une semaine après l’OL, fait sermonner de la même façon par de nombreux internautes et des associations ou des groupes écologistes. En effet, pour le match de ce mercredi en Coupe de France, le PSG évoluait à Dijon. Pour disputer cette rencontre, les Parisiens avaient fait le choix de prendre l’avion, mobilisant un Boeing 735-505 pour faire les 300 kilomètres entre les deux villes. Un choix qui a fait tousser, puisque le trajet en train aurait simplement mis 20 minutes de plus.

Pour ne rien arranger, le bus officiel du PSG est lui parti de Paris pour rejoindre Dijon à vide, histoire d’accueillir les joueurs à l’aéroport et s’occuper de leur transfert sur place, avant de repartir encore à vide quand les joueurs sont rentrés en avion. Pas génial pour l’empreinte carbone, et le PSG s’est donc fait reprendre de volée sur les réseaux. Comme l’OL, le Paris SG peut évoquer un calendrier très chargé et le repos et la tranquillité que permettent les déplacements en avion, même si le lobbying écologique fait en tout cas son oeuvre, et plusieurs clubs européens privilégient désormais le train ou le car aux voyages à courte distance en avion quand cela est possible.