OL : Attaqué par les écolos, Lyon répond à la polémique

Dans : OL.

Battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes (4-2), l’Olympique Lyonnais a en plus été la cible de nombreuses critiques en marge de son déplacement.

Et pour cause, la délégation emmenée par Jean-Michel Aulas avait pris la décision de faire ce voyage en avion. Or, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fait remarquer que Lyon n’était qu’à deux petites heures de train de Paris. Reste que l'Olympique Lyonnais a opté pour l’avion, un mode de déplacement jugé trop polluant. Mais auprès de BFM Lyon, l’actuel 9e du championnat de France de Ligue 1 a répondu à la polémique en justifiant ce choix de mode de transport.

Le premier argument avancé par l’Olympique Lyonnais afin de justifier son déplacement en avion est tout simplement le calendrier dantesque auquel sont confontés Rudi Garcia et son staff. En effet, l’Olympique Lyonnais rejoue dès mercredi face à l’Olympique de Marseille, qui bénéficie d’un temps de récupération bien plus important puisque l’équipe d’André Villas-Boas a joué samedi à 17 heures, qui plus est à domicile contre la lanterne rouge du championnat, Toulouse (1-0). « Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous, alors qu'on a demandé à jouer jeudi ? » pestait à ce sujet Jean-Michel Aulas après la défaite de l’OL contre le Paris SG dimanche. Et tandis que le bus était une troisième possibilité, l’Olympique Lyonnais a tout simplement indiqué que cette option n’était même pas envisageable car pas assez sécuritaire, comme l'ont prouvé les incidents survenus en novembre dernier aux abords du Stade Vélodrome, où le bus de l’OL avait été caillassé par les supporters marseillais. Enfin, Lyon a tenu à rappeler ses engagements forts en matière de développement durable articulés depuis plus de 12 ans autour d’OL Fondation.