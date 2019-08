PSG : Pas de clash, Neymar s’éclate avec Mbappé et Cavani

Dans : PSG, Mercato.

A en croire différentes sources françaises et à l’étranger, rien n’a changé concernant la situation de Neymar.

Le Paris Saint-Germain refuse de revoir ses exigences à la baisse et réclamerait 300 M€. Un montant inaccessible pour le FC Barcelone, dont le souhait d’inclure des joueurs dans la transaction a été rejeté. Pendant ce temps-là, il se dit que l’attaquant parisien s’agace à force d’attendre une avancée dans les négociations. Le Brésilien serait toujours déterminé à partir, à tel point que certains l’imaginent partir au clash à tout moment. Ce n’est pourtant pas l’impression laissée par Neymar ce jeudi.

En effet, l’ancien joueur de Santos a participé à son premier entraînement collectif depuis son retour de vacances. Et selon les observations du quotidien Le Parisien, l’international auriverde n’a pas traîné des pieds, au contraire. « Neymar n'a pas ménagé ses efforts notamment lors du jeu sur terrain réduit. On l'a vu extrêmement investi, échangeant des passes avec Mbappé puis des accolades avec Cavani, jouant juste à une ou deux touches de balles et enchaînant les efforts », ont relayé nos confrères. Apparemment, la star parisienne ne triche pas malgré sa suspension pour le Trophée des Champions contre Rennes samedi.