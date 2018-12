PSG : Pas de Barça, pas de Madrid, Al-Khelaifi est heureux !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nasser Al-Khelaifi sait que la saison du Paris Saint-Germain sera uniquement jugée sur le parcours européen du club de la capitale, le titre en Ligue 1 semblant déjà, ou presque, dans la poche, et les coupes nationales étant un moyen de faire tourner l'effectif du PSG. Alors, après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, lequel a placé Manchester United sur la route du Paris, le président qatari du club de la capitale n'a pas masqué son bonheur de voir enfin le PSG s'offrir un nouveau rival, et pas tomber une nouvelle fois sur le Barça ou le Real Madrid.

De quoi faire mettre Nasser Al-Khelaifi en joie. « Pour la première fois dans son histoire, notre club va affronter Manchester United. Ce huitième de finale nous promet deux très grandes soirées de Champions League face à un adversaire prestigieux que nous respectons beaucoup. Nos fans vivront des moments magiques de football à Manchester et au Parc des Princes. Comme je le dis toujours, nous devons être prêts à jouer toutes les équipes et nous serons prêts ! », promet le président du Paris Saint-Germain, conscient que son club n'a pas eu le pire tirage possible, même si éliminer le Manchester United de José Mourinho ne sera pas une simple formalité.