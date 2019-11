PSG : Paris voulait ce flop du Barça, c'est confirmé

Dans : PSG.

Cet été, Barcelone officialisait le départ de Malcom pour 40 ME + 5 ME de bonus au Zénith Saint-Pétersbourg. En Catalogne, l’ancien Bordelais n’est jamais parvenu à s’imposer…

Néanmoins, son immense potentiel ne fait absolument aucun doute. Raison pour laquelle le nom de Malcom avait également été associé… au Paris Saint-Germain. Et visiblement, il ne s’agissait pas que de rumeurs en carton puisque dans un entretien accordé à RMC, l’ancien ailier droit des Girondins de Bordeaux, qui fût également un temps proche de rejoindre l’AS Roma, a confirmé que de sérieux contacts avaient été établis entre son entourage et la direction du Paris Saint-Germain à l’été 2019.

« Je crois qu'il y a eu des contacts, mais ce n'est pas directement avec moi, c'est avec mon agent. Lui, il sait tout, c'est lui qui fait le lien avec les clubs. Moi, je ne sais pas donc je ne peux pas parler. Quel que soit le club, je vais toujours faire mon travail pour aider l'équipe » a indiqué l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, qui affronte Lyon mercredi à 18h55 dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. Finalement, le Paris Saint-Germain ne s’est pas aligné sur le tarif du Brésilien, recruté pour 45 ME bonus compris par le club russe. Dans le secteur offensif, Paris a privilégié des solutions moins onéreuses avec Pablo Sarabia (18 ME) et Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.