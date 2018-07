PSG : Paris veut faire la misère au Barça avec ce milieu de l'Ajax

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Suite au départ à la retraite de Thiago Motta, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent pour lui trouver un successeur au mercato. Mais la tâche est difficile pour l’état-major parisien, qui rêve de Ngolo Kanté. Le Français étant quasiment intransférable, le champion de France en titre aurait activé un plan B surprenant, selon les informations du Mundo Deportivo. En effet, le PSG s’intéresserait, comme le FC Barcelone, à Frenkie de Jong, le milieu de terrain évoluant à l’Ajax Amsterdam.

Si le représentant du joueur s’est rendu plusieurs fois à Barcelone, son transfert en Catalogne est encore loin d’être bouclé. Et pour cause, la concurrence s’est réveillée dans ce dossier puisque le journal espagnol affirme que le Real Madrid et le Bayern Munich sont également intéressés par le profil du Néerlandais. En quête d’un concurrent à Rabiot, Diarra, Verratti et Lo Celso au milieu de terrain, le PSG est également sur les rangs et pourrait donc jouer un nouveau vilain tour au Barça, un an après l'épisode Neymar. Reste que le joueur aura l’embarras du choix et il n’est pas certain qu’il choisisse la France comme destination prioritaire. Une chose est certaine, il veut quitter l’Ajax. La chasse peut débuter…