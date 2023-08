PSG ‍: Paris veut encore s’en prendre au Barça

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’autres attaquants après être sur le point de faire venir Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain pourrait continuer à faire ses emplettes du côté du FC Barcelone.

Neymar en 2017, Messi en 2021… Depuis que le club de la capitale française a subi une terrible remontada sur la pelouse du Camp Nou en Ligue des Champions, le PSG prend un malin plaisir à affaiblir son ennemi barcelonais. Cette année encore, le FCB a prévu de se renforcer en recrutant un cadre de Barcelone, à savoir Ousmane Dembélé. Mais le champion du monde français ne serait pas le seul Blaugrana à figurer dans la short-list offensive de Paris. En effet, selon les informations du journal AS, Ansu Fati figure aussi dans le viseur du club francilien durant ce mercato d’été. Validé par Luis Enrique, qui connaît bien le jeune espagnol pour l’avoir coaché avec la Roja, Fati pourrait recevoir une offre du PSG au cours des prochains jours.

Fati du Barça au PSG, une affaire pour plaire à tout le monde

🚨🚨 Le PSG est intéressé à signer Ansu Fati. Ils préparent une offre pour le signer. 🇪🇸



— @fansjavimiguel pic.twitter.com/JoM0KkejN4 — Barça Home 🇫🇷 (@Actu_Barcelona) August 6, 2023

Même s’il a toujours exprimé son désir de réussir à Barcelone, dans son club formateur, Ansu Fati voit clairement l’avenir s'assombrir du côté de la Catalogne. Souvent blessé, le joueur de 20 ans n’a pas tellement la confiance de Xavi et un départ dans un autre grand club européen pourrait le tenter, à condition d’avoir plus de temps de jeu. Un deal qui pourrait aussi plaire au Barça, qui cherche toujours à vendre des joueurs durant ce marché des transferts pour combler le déficit financier. Et une éventuelle vente de Fati, estimée autour des 30 millions d’euros, servirait à alléger la pression économique autour du FCB. Autre argument qui peut rendre cette rumeur crédible, c’est la présence de Jorge Mendes. Agent de Fati, le Portugais fait la pluie et le beau temps du côté du Parc des Princes, où il a pris part à presque tous les deals depuis le début de l’été. Autant dire que la piste Fati est tout sauf fantaisiste au PSG, même si Paris cible plutôt Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola.