PSG : Paris va bientôt empocher 15 ME de plus au mercato

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Dans les jours qui viennent, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois perdre l’un de ses meilleurs jeunes.

Après avoir vendu Moussa Diaby à Leverkusen pour 15 millions d’euros et Timothy Weah au LOSC pour 10 ME, le club de la capitale va réaliser un nouveau transfert avec Christopher Nkunku. En manque de temps de jeu dans son club formateur, le joueur de 21 ans voulait impérativement changer d’air durant ce mercato. Ce qui va bientôt être le cas, puisque le milieu de terrain va poursuivre sa carrière en Bundesliga. En effet, selon BILD, « le transfert de Nkunku à Leipzig est pratiquement certain ».

Alors qu’il effectuait la préparation estivale avec le PSG, Nkunku est attendu au RasenBallsport, qui va débourser 15 ME pour le recruter. Convaincu par le projet de l’entraîneur Julian Nagelsmann, Nkunku sera « un transfert fort et important à Leipzig », où l’international Espoirs devrait avoir une place de titulaire. À défaut de faire briller ses jeunes à Paris, le PSG renfloue donc les caisses avec les meilleurs éléments de son centre de formation. Un moindre mal...